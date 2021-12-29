Ульяновск, , 11:23 — REGNUM В Ульяновской области за 11 месяцев увеличился объём промышленного производства, в том числе рост произошёл по всем разделам наблюдаемых видов экономической деятельности. Такие данные приводит Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промышленность в России Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям ведомства, в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства в Ульяновской области составил 117%. Из них в обрабатывающих производствах обеспечен рост на 2,1%, в обрабатывающих производствах — на 18,2%, в электроэнергетике и водоснабжении — соответственно на 11% и 7,9%.

В структуре обрабатывающих производств за указанный период наибольший рост произошёл в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 180%), а также в производстве текстильных изделий (140%).

Спад зарегистрирован в пяти наблюдаемых видах отраслей обрабатывающих производств: кожевенном производстве, металлургии, химической промышленности, производстве лекарственных средств и материалов, производстве прочих транспортных средств и оборудования.

Отметим, что в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрём 2020 года индекс промышленного производства в регионе составил 88,8%, по сравнению с октябрём 2021 года — 103,2%.