Петропавловск-Камчатский, , 11:21 — REGNUM Участковый врач-терапевт поликлиники №2 Петропавловска-Камчатского Артем Тибукин заверил, что появление симптомов гриппа после вакцинации от COVID-19 это нормальная и хорошая реакция организма.

Вакцинация Минобороны России

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Терапевт заверил, что в таком случае организм привитого человека нашел имитацию вируса и начал вырабатывать защиту.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции безопасна. Необходимо понимать, что у человека может возникнуть реакция на какой-либо компонент вакцины. У некоторых пациентов повышается температура тела, появляются озноб, слабость, ломота в мышцах и суставах. Это нормальная поствакцинальная реакция, которая означает, что у человека вырабатывается защита против вируса и вакцина сработала», — цитирует Тибукина пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат, который предназначен для массового тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу, создали в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Об этом 29 декабря рассказал директор НИИ Арег Тотолян, его слова приводит «Газета.ру».