Самара, , 11:25 — REGNUM Бывшего руководителя управляющей компании обвинили в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере энергоснабжающей организации в Самаре. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, руководитель управляющей компании ООО «Мечта» заключил с АО «ПТС» договоры теплоснабжения и поставки горячей воды для 87 многоквартирных домов, которые расположены в Октябрьском районе города Самары и находящихся на ее обслуживании.

В материалах дела указано, что с февраля по март 2019 года собственники квартир оплатили коммунальные услуги на общую сумму 18,6 млн рублей.

«Вместе с тем директор управляющей компании перечислил на счет ПАО «Т Плюс» (АО «ПТС») лишь 2,5 млн рублей, сообщая ложную информацию об оплате жильцами тепловой энергии не в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, оставшиеся 16,1 млн рублей были израсходованы на цели, которые были не связаны с оплатой получаемых тепловых ресурсов, они были потрачены на исполнение других обязательств управляющей компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.