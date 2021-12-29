Тбилиси, 29 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Грузии победителями лотереи среди привитых от COVID-19 стали 17 055 человек. Данные об этом были обнародованы на сайте лотереи.

Fishki.net Лотерея

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Сообщается, что из 2,8 млн лари (около $900 тыс.), выделенных на поощрение вакцинации, потратили 2,7. Ещё 100 тыс. лари будет разыграно 31 декабря.

В ходе лотереи каждый день разыгрывали призы по 100 и 500 лари. Раз в неделю также жители страны могли выиграть от 1 тыс. до 10 тыс. лари. О продолжении лотереи в будущем году не сообщается.

Напомним, лотерею среди привитых в Грузии запустили в сентябре. Предполагалось, что это стимулирует граждан привиться, но именно в сентябре темпы вакцинации упали в несколько раз. Для дополнительного стимулирования с 1 декабря в Грузии ввели ограничения для непривитых: без ковид-паспорта запрещен вход в большинство заведений.