Москва, , 11:17 — REGNUM Деятельность организованной группы, специализировавшихся на незаконной банковской деятельности, пресекли полицейские в Москве. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба МВД России.

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«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлена организованная группа, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что не имеющие лицензии предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и в этой криминальной схеме участвовало свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

«Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», — уточняется в сообщении.

«За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей», — также добавляется в нем.

Кроме того, уточняется, что в связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ, проведено 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах, а также изъяты компьютерная техника, печати фиктивных организаций, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, и другие предметы, которые имеют доказательственное значение.

При этом отмечается, что предполагаемому организатору — 35-летней жительнице Москвы и четырем ее сообщникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно, что большинство находящихся на свободе беглых подозреваемых были схвачены в рамках специальных мер по борьбе с организованной преступностью в Китае.