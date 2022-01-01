Чита, , 03:34 — REGNUM В Забайкалье стартовал конкурс на лучшее новогоднее фото в стиле «ретро». Как сообщает министерство культуры региона, его проводит региональный музейно-выставочный центр.

Фото в ретро-стиле Министерство культуры Забайкальского края

В проекте могут принять участие все желающие забайкальцы.

«Новый год — праздник для всех поколений. Было бы любопытно вспомнить, как выглядела новогодняя атмосфера многолетней давности. Поэтому решили запустить фото-проект в стиле «ретро», присоединиться к которому может любой желающий, независимо от возраста», — рассказали организаторы.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фотографии в костюмах разных эпох, опубликовать их в соцсетях с хештегом #НародныйНовыйГод, а также отметить организатора — музейно-выставочный центр.

«Итоги будет подведены 20 января. Победители проекта получат памятные призы», — отметили в музее.