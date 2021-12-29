Новосибирск, , 11:16 — REGNUM В Новосибирской области в номере единой регистратуры «124» изменится одна цифра. С 1 февраля 2022 года звонки будут приниматься по «122». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Регистратура в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом также можно будет записаться на приём к врачу или оформить вызов на дом в личном кабинете портала Госуслуги и при помощи телеграм-бота «Мое здоровье НСО». Сall-центры поликлиник будут работать в обычном режиме.

Сейчас звонящих на «124» предупреждают о скором отключении номера.