Саратов, , 11:15 — REGNUM В Саратовской области для реализации на ёлочных базарах заготовили около 28 тыс. единиц новогодних деревьев. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Ели Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам главы областного ведомства Константина Доронина, все работы проводятся в рамках рубок ухода, а именно осветления и прочистки, вырубаются только лишние насаждения. Данное лесохозяйственное мероприятие направлено на улучшение породного и качественного состава хвойных и лиственных насаждений, добавил министр.

Реализация ёлочной продукции будут осуществляться вплоть до 31 декабря.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове ёлочные базары заработали с 15 декабря. На территории города продажа хвойных деревьев ведется на 42 площадках.

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