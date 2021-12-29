* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:14 — REGNUM Ассоциация свободных журналистов Афганистана объявила об освобождении владельца телерадиокомпании «Нурин» из-под ареста «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В заявлении ассоциации говорится, что Мохаммад Ариф Нури, владелец телерадиокомпании «Нурин», который был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был освобожден во вторник, 28 декабря.

Ассоциация свободных журналистов Афганистана приветствует освобождение Нури и призывает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставить платформу для работы СМИ и сотрудничества с журналистами в стране.

Мохаммад Ариф Нури был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 декабря по неизвестным причинам.