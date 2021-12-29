Черногорск, Хакасия, 29 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Хакасии жительница города Черногорска обратилась за помощью к полицейским. Женщина рассказала о том, что неизвестные обманом завладели принадлежащими её семье деньгами в сумме около 5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в республиканском МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По словам заявительницы, её супруг увидел в интернете рекламу выгодного заработка на инвестициях. Мужчина решил рискнуть, оставив номера телефонов.

Сначала «представители инвестиционной компании» по телефону попытались втянуть в биржевые игры женщину, но она отказалась. Однако её супруг решил, что «имеет дело с серьёзными людьми».

Действуя по инструкциям звонивших, житель Черногорска скачал приложение дополнительного заработка на платформе и зарегистрировался в личном кабинете. «Трейдеры» рассказали ему о схеме получения прибыли. Затем мужчине на электронную почту выслали договор. В случае получения прибыли от инвестиционной деятельности брокера, черногорцу обещали выплачивать от неё 80%.

При этом мужчине объявили, что перед тем, как что-то заработать, необходимо внести стартовый капитал. Потерпевший должен был пополнить свой счёт на торговой платформе. Для роста прибыли мужчине необходимо было осуществить ряд крупных денежных переводов.

Собственных сбережений оказалось недостаточно. Черногорец оформил в банках города несколько крупных кредитов. Также он продал свои автомобили и занял деньги у родственника.

Срок договора истёк, мужчине должны были перевести обещанные деньги, заработанные им на инвестициях. Однако «трейдеры» сообщили, что теперь мужчина должен оплатить страховку. Сумма оказалась очень большой.

Черногорец не смог вывести деньги со счёта и понял, что его обманули.

Установлено, что потерпевшему звонили с 19 различных номеров, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Воронежской области, Белгородской области, Крыму и даже Румынии и Великобритании.

Возбуждено головное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»).

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