29 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:25 — REGNUM Севастополь готовится к встрече нового, 2022 года.

Новогодний Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новогодний Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Несмотря на совсем не новогоднюю погоду — в городе-герое сейчас +7, а в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются ещё и дожди — Севастополь постепенно погружается в праздничное настроение. Улицы украсили праздничной подсветкой, особенно ярко сияет набережная города.

Новогодний Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского Александр Полегенько © ИА REGNUM

На улицах развёрнута праздничная новогодняя торговля. Жители и гости города с удовольствием фотографируются на фоне новогодних арт-объектов.

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Площадь Нахимова. Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM