Александр Полегенько,
29 декабря 2021, 19:25 — REGNUM Севастополь готовится к встрече нового, 2022 года.
Новогодний Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новогодний Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Несмотря на совсем не новогоднюю погоду — в городе-герое сейчас +7, а в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются ещё и дожди — Севастополь постепенно погружается в праздничное настроение. Улицы украсили праздничной подсветкой, особенно ярко сияет набережная города.
Новогодний Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На улицах развёрнута праздничная новогодняя торговля. Жители и гости города с удовольствием фотографируются на фоне новогодних арт-объектов.
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM