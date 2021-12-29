Токио, 29 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Япония установила мировой рекорд по возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи. Об этом сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Возраст здорового долгожительства в Японии — как для мужчин, так и для женщин — стал максимальным в мире. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6», — сообщили в министерстве.

Также отмечается, что в Японии самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран «Большой семерки» — 81,41 года у мужчин и 87,45 у женщин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданка Японии Канэ Танака была признана старейшим человеком из ныне живущих на Земле. 2 января 2021 года она отпраздновала свой 118-й день рождения.

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