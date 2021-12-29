Джакарта, 29 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране выявили 21 новый случай заражения штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Индонезии обнаружили 68 случаев заражения штаммом «Омикрон».

21 случай заражения штаммом «Омикрон» выявили у граждан Индонезии, вернувшихся из Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 10 граждан Индонезии погибли, когда судно, на борту которого находилось 57 нелегальных индонезийских рабочих, затонуло у побережья Малайзии.