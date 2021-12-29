София, , 11:09 — REGNUM Комиссия по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения Болгарии (КЭВР) объявила о повышении цены на газ для бытовых пользователей в стране. Об этом 29 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Предполагается, что уже с 1 января 2022-го года стоимость «голубого топлива» в Болгарии составит 117 левов ($68) за мегаватт-час, что увеличит соответствующие цифры в платежных документах на 14 процентов. В данный момент чиновники КЭВР проводят консультации с представителями болгарского Кабмина, окончательное решение по этому вопросу будет принято в первый рабочий день нового года — 3 декабря.

Последнее повышение цен на природный газ в Болгарии было осуществлено 1 декабря. Тогда представители регулирующего органа объяснили указанные изменения ростом мировых цен на энергоносители.