Иркутск, 29 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области показало видеокадры нарушения пожарной безопасности в иркутском «СильверМолле».

Торговый центр

«Они красноречиво свидетельствуют, что владельцы торгового центра наплевательски относятся к требованиям пожарной безопасности. Ряд нарушений — неисправность систем противопожарной защиты (системы оповещения, системы дымоудаления), захламленные эвакуационные пути и запертые эвакуационные выходы — являются грубейшими, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей в случае ЧС», — информирует пресс-служба главка МЧС по региону.

По информации МЧС, на видео видна лишь малая часть нарушений, которых выявлено гораздо больше.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря ГУ МЧС РФ по Иркутской области по итогам внеплановой проверки решено приостановить работу ТРЦ «СильверМолл».

В мае 2018 года посетителей торгового центра «СильверМолл» пришлось эвакуировать из-за пожара: на крыше комплекса загорелся силовой кабель. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Сегодня, 29 декабря, выяснилось, что один из сотрудников центра пытался подкупить пожарного.

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