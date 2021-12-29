Москва, , 11:08 — REGNUM В Москве по программе реновации строят новые жилые дома на 144 стартовых площадках. Их ввод в эксплуатацию планируется в 2022—2024 гг., сообщили 29 декабря в пресс-службе Стройкомплекса.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам руководителя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, с начала 2021 года на строительство домов по программе реновации оформлено 47 разрешений — 12 в Восточном административном округе столицы, по восемь — в Северном и Юго-Восточном АО, семь — в СВАО, пять, четыре и три — в ЮЗАО, ЗАО и ЮАО соответственно.

В этих новостройках площадью 1,2 млн кв. метров запланировано построить 10 тыс. 986 квартир жилой площадью почти 630 тыс. кв. метров. Во всех квартирах предусмотрена отделка по стандартам программы реновации.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве ввод жилья по программе реновации может достичь 3 млн кв. метров в год.

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