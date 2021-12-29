Дубна, Московская область, 29 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Московской области началась доследственная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в Дубне. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

По данным следствия, 27 декабря ребёнок отправился на автобусе в школу. Он вышел на остановке и проследовал в район Левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришёл.

После тело ребёнка обнаружили возле реки Южная Канава. По предварительным данным, ребёнок умер в результате обморожения.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливают причины и условия, которые могли привести к гибели ребёнка. В частности, проведён осмотр места происшествия, осмотр записей камер наблюдения, которые зафиксировали маршрут передвижения ребёнка, опрошены родители и свидетели.