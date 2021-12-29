Мадрид, 29 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Возможность уменьшения длительности десятидневного карантина для инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон» рассматривают власти Испании из-за резкого распространения указанного варианта SARS-CoV-2 в королевстве. Об этом 28 декабря сообщило издание El Pais со ссылкой на испанское министерство здравоохранения и регионы страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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В руководстве Испании и ее регионов считают, что страна должна адаптироваться к новой ситуации, при которой рост новых случаев коронавируса происходит в геометрической прогрессии, но с гораздо большим количеством пациентов с легким течением COVID-19. В Мадриде полагают, что в связи с этим длительная самоизоляция может стать бессмысленной и экономически затратной.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря сообщает минздрав Испании объявил, что сутки в стране зарегистрировали 99 671 случай заражения коронавирусом, а всего с начала пандемии в королевстве выявили 6 032 297 подобных фактов.