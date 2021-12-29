Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM За ночь с улиц Ростова-на-Дону было вывезено более 6 тыс. тонн снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Сугробы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Борьбу со снегом ведут более двух тысяч коммунальщиков. К работе подключена спецтехника — около 200 машин.

«Сейчас также одна из основных задач — борьба с наледью. На улице плюс. Снег активно тает. С крыш могут падать сосульки. Владельцам зданий и организаций, которые их обслуживают, необходимо организовать работы по расчистке крыш с соблюдением всех мер безопасности», — отметил Логвиненко в Instagram.

Ростовчан просят быть предельно внимательными и осторожными.

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