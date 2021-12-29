Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Объём инвестиций в обрабатывающую промышленность Санкт-Петербурга за 2021 год увеличился на 70% по сравнению с предыдущим годом. Об этом 29 декабря сообщил глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, передаёт «Деловой Петербург».

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В Смольном отметили увеличение инвестиций в местные промышленные предприятия. Их доля в инвестициях возросла за год в 1,7 раза, по сравнению с показателями 2020 года, и составила 70 млрд рублей.

Также, подводя итоги года для экономики Петербурга, Соловейчик упомянул запуск новых мер поддержки инвестиционных проектов в городе. За счёт доходов, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга, правительству города удаётся оказать, к примеру, дополнительную поддержку, возмещая затраты предприятий по особо важным направлениям.

Город выделил в этом году 300 млн рублей на компенсацию затрат по приобретению оборудования в лизинг, а в следующем году эта сумма увеличится на 100 млн рублей.

Помимо этого Смольный планирует начать заключать первые офсетные контракты — долгосрочные договоры поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Соловейчик отметил, что город заинтересован в развитии промышленной политики.