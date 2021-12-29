Самара, 29 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей на трассе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

44.mchs.gov.ru ДТП

По предварительным данным, 28 декабря на 81 километре автодороги «Самара — Бугуруслан» около села Федоровка столкнулись автомобили «Рено», «Лада-Гранта» и «Шкода». В результате этого ДТП три человека получили не совместимые с жизнью травмы, два человека пострадали.

По данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверки. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ДТП под Самарой погибла 15-летняя свердловчанка.