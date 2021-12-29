Варшава, 29 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Российская шахматистка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам, который прошёл в Варшаве (Польша). Об этом сообщает ИА REGNUM.

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В заключительном 11-м туре Костенюк чёрными фигурами сыграла вничью с другой представительницей России Екатериной Лагно.

Костенюк набрала девять очков по итогам 11 туров. Второе место заняла Бибисара Асаубаева из Казахстана, у которой 8,5 очка. Замкнула тройку ещё одна представительница России Валентина Гунина (8).

37-летняя Костенюк впервые выиграла мировое первенство по рапиду. Ранее она трижды занимала второе место (2012, 2014, 2016). Также она является трёхкратной чемпионкой Европы по блицу и двукратной чемпионкой Европы по рапиду. В 2021 году она выиграла Кубок мира.