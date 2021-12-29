Сеул, , 11:01 — REGNUM С 2022 по 2024 год Южная Корея станет девятым по величине вкладчиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций и в бюджет операций по поддержанию мира. Об этом 28 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

24 декабря Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджетные обязательства для 193 стран-членов, установив долю Южной Кореи в размере 2,57% от общего объема финансирования на период 2022—2024 гг. По сравнению с периодом 2019−2021 гг доля Южной Кореи возросла на 0,307%, рейтинг страны также вырос на две ступени.

Известно, что крупнейшими «спонсорами» всемирной организации являются США. За ними следуют Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что размер обязательного взноса страны увеличен в соответствии с экономическим ростом за предыдущие годы.

Между тем доля КНДР в регулярном бюджете ООН, напротив, была сокращена с 0,006% до 0,005%.