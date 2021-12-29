Сеул, 29 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. С 2022 по 2024 год Южная Корея станет девятым по величине вкладчиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций и в бюджет операций по поддержанию мира. Об этом 28 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

24 декабря Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджетные обязательства для 193 стран-членов, установив долю Южной Кореи в размере 2,57% от общего объема финансирования на период 2022—2024 гг. По сравнению с периодом 2019−2021 гг доля Южной Кореи возросла на 0,307%, рейтинг страны также вырос на две ступени.

Известно, что крупнейшими «спонсорами» всемирной организации являются США. За ними следуют Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что размер обязательного взноса страны увеличен в соответствии с экономическим ростом за предыдущие годы.

Между тем доля КНДР в регулярном бюджете ООН, напротив, была сокращена с 0,006% до 0,005%.