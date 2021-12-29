Москва, 29 декабря 2021, 11:00 — REGNUM Вполне возможно, что Москва и Вашингтон готовят помилование граждан Россия и США, которые были осуждены и находятся в тюрьмах, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в США ответило на призыв официального представителя Госдепартамента Неда Прайса освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида.
Справка:
Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. Спустя два года его экстрадировали в США, где его обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия.
В 2012 году американский суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Бут не признал вины. Москва не раз просила депортировать его, Вашингтон отвечал отказом.
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