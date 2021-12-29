Москва, , 11:00 — REGNUM Вполне возможно, что Москва и Вашингтон готовят помилование граждан Россия и США, которые были осуждены и находятся в тюрьмах, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Здание посольства России в США Washington.mid.ru

«Это станет жестом доброй воли и покажет, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден готовы продвинуться в переговорах гораздо дальше, чем это многим кажется.

Напомню, что в американской тюрьме уже долгое время (с 2088 года) находится наш летчик Виктор Бут», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в США ответило на призыв официального представителя Госдепартамента Неда Прайса освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

Справка:

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. Спустя два года его экстрадировали в США, где его обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия.

В 2012 году американский суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Бут не признал вины. Москва не раз просила депортировать его, Вашингтон отвечал отказом.

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