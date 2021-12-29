Москва, 29 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Афганистане сохраняются риски распространения терроризма и наркотрафика, сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

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«Тем не менее риски распространения терроризма, а также наркотрафика по-прежнему существуют», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что деятельность террористических группировок на территории Афганистана и прежде всего в его приграничных районах вызывает обеспокоенность соседних стран и всего региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сложившаяся в Афганистане в настоящее время обстановка является причиной роста риска экспорта терроризма и наркотиков на территорию стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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