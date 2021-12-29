Тирасполь, 29 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В ходе 1048 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 82 672 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 79 453 человека, в том числе за последние сутки — 171.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1926 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 294 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 61 случай заражения коронавирусом. За сутки скончались восемь пациентов с COVID-19.