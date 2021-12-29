Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения таксиста на главу петербургского муниципалитета Павла Швеца. Об этом 29 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Напомним, 27 декабря на главу муниципалитета №72 Фрунзенского района Петербурга Павла Швеца напал с кулаками водитель такси «Ситимобил». Мужчине не понравилось замечание муниципала за езду по тротуарам и газонам и он ударил Швеца кулаком в лицо.

Задержать хулигана помог прохожий, после чего на место прибыли полицейские, а пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали перелом носа.

«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти», — сообщили в ведомстве.