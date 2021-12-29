В Якутске обнаружили труп женщины, её терзали бродячие собаки
Якутск, 29 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В столице республики пытаются выяснить причины гибели женщины, которой было 53 года. Её тело обнаружено недалеко от ипподрома, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря старший помощник руководителя СУ СК России по региону Надежда Дворецкая.
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Обстоятельства смерти якутянки устанавливаются. Следователи осматривают место ЧП и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Причины гибели женщины установят после судебно-медицинской экспертизы.
В соцсетях предполагают, что её могли растерзать собаки. Ещё по одной версии, бродячие животные изуродовали тело женщины уже после её смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске остро стоит проблема бродячих собак. Животные уже неоднократно нападали на людей, в том числе возле ипподрома.