Богота, 29 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Согласно прогнозам инвестиционного банка BTG Pactual, Колумбия имеет «обнадёживающие» экономические перспективы в 2022 году. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Отмечается, что такой прогноз сформирован, несмотря на высокую инфляцию, ожидаемую в первой половине года.

«В контексте восстановления экономики, после падения ВВП [в 2020 году] и роста безработицы до исторического уровня, перспективы на 2022 год обнадеживают», — говорится в докладе.