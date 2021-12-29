Тула, , 10:56 — REGNUM Бывший первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили 29 декабря в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Свеча Sammedan

«Юрий Михайлович был офицером и настоящим патриотом. За годы работы в Тульской области он многое сделал для развития региона, заслужил высокий авторитет среди коллег. Все, кто знал Юрия Михайловича, навсегда запомнят его как открытого, яркого и ответственного человека. Светлая ему память», — выразил соболезнования родным Андрианова губернатор Алексей Дюмин.

Юрий Андрианов родился в 1950 году в Тамбовской области, окончил Харьковское Высшее танковое командное училище, а также Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского. Пост первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области занимал с 2011 по 2018 год.