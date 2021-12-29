Тула, 29 декабря 2021, 10:56 — REGNUM Бывший первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили 29 декабря в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Юрий Андрианов родился в 1950 году в Тамбовской области, окончил Харьковское Высшее танковое командное училище, а также Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского. Пост первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области занимал с 2011 по 2018 год.