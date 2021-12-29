Москва, 29 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Если инфляция в РФ удержится в пределах 6−8%, то это должно вызвать замедление роста цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Если инфляция удержится в пределах 6−8% в 2022 году, то давление инфляционных ожиданий на рынок недвижимости будет меньшим и это должно вызвать замедление роста цен на жилье, — сказала Грызенкова. — Но надо понимать, что рынок недвижимости довольно инерционен. Собственники будут пытаться сдержать негативные для них тенденции и попытаться поддержать рост, выставляя завышенную оценку в объявлении о продаже. Такая стратегия является общепринятой и часто используется риелторами, так как всегда может найтись покупатель, ожидающий предложения именно в этом доме, а то и на этом этаже. Поэтому первое время снижение цен уловить будет сложно».

А далее, как пояснила Грызенкова, всё будет зависеть от роста или падения благосостояния граждан, доступности ипотечного кредита и реальной инфляции.

«При этом сначала начнет дешеветь недвижимость в неудобных районах, ветхих и морально устаревших домах, в районах со значительным количеством расположенных рядом и все еще строящихся домов», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России вложения в недвижимость становятся средством сохранения личных сбережений, а не извлечения доходов.