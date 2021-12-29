София, , 10:54 — REGNUM В болгарском городе Варна на 66-м году жизни скончалась известная в Болгарии и за ее пределами балерина и педагог Екатерина Чешмеджиева. Об этом 29 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Согласно официальным данным, смерть Е. Чешмеджиевой наступила по естественным причинам. Другой информации нет.

Е. Чешмеджиева закончила Академию хореографии им. А. Я. Вагановой в Ленинграде, а также музыкальную академию им. П. Владигерова в Софии. С 1974-го года являлась прима-балериной, а с 1999-го — бессменным художественным руководителем Оперного театра Варны.

«Ей рукоплескала публика в России, Австрии, Финляндии, Испании и других стран, а ее ученики представляют болгарскую хореографическую школу на мировых подмостках», — говорится в некрологе, подписанным рядом деятелей культуры Болгарии.

Прощание с Е. Чешмеджиевой состоится 31 декабря в Варне. В тот же день она будет похоронена на Центральном варненском кладбище.