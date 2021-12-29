Москва, 29 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. На данный момент новые штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон» не так сильно сокращают мобильность населения и оказывают влияние на экономику. Об этом 29 декабря рассказал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Произошел серьезный отскок в мировой экономике после падения в прошлом году (в первую очередь из-за локдаунов). Сейчас мы наблюдаем, что даже распространение новых штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» не так влияет на сокращение мобильности населения. Правительства многих стран адаптировались и меньше их «закрывают», — сказал он в интервью РБК.

Кроме того, Новак отметил, что также на экономику оказывает положительное действие вакцинация населения в мире и в результате спрос на нефть растет, несмотря на COVID-19.

«Это говорит о том, что экономика продолжает восстанавливаться. В следующем году рост продолжится», — заключил вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее препарат, который предназначен для массового тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу, создали в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.