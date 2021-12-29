Бухарест, , 10:53 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал окончательную редакцию государственного бюджета на 2022-й год, принятой румынским парламентом 23 декабря. Об этом 29 декабря сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

«Наша страна встречает Новый Год с качественным главным финансовым документом, — отметил К. Йоханнис. — Этот факт дает надежду на процветание Румынии в обозримом будущем». Как утверждают местные аналитики, впервые за долгие годы глава румынского государства не стал подвергать критике основные положения бюджета страны.

Согласно одобренному парламентариями «Бюджету-2022», экономический рост Румынии должен составить 4,6% при средней инфляции в 6,5%. Официальный Бухарест гарантирует привлечение дополнительных ресурсов для увеличения пенсий, пособий и заработной платы.