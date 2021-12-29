Яровое, Алтайский край, , 10:52 — REGNUM Пресс-служба правительства Алтайского края сегодня, 29 декабря, сообщает некоторые подробности о рабочей поездки губернатора Виктора Томенко в город — курорт Яровое, где существуют отопительные проблемы.

Ремонтные работы на ТЭЦ Ярового завершены Цитата со страницы мэрии Ярового в instagram

С исполняющим обязанности главы города Яровое Николаем Бачуриным глава региона обсудил текущую ситуацию с выработкой тепловой энергии для потребителей.

В настоящее время в работе находятся 2 котла Яровской ТЭЦ, параметры теплоносителя выше нормативных. В резерве находится ещё один котел. Запас угля на станции составляет порядка 6 тысяч тонн, в начале января ожидается поставка ещё 6,7 тысяч тонн, чего должно быть достаточно для отопления города до конца января.

Николай Бачурин поблагодарил за постоянную помощь со стороны Правительства края, в том числе за финансирование на приобретение угля. При этом и. о. главы города посетовал на то, что дальнейшие объемы поставок топлива могут измениться в результате скачков цен.

После встречи с Николаем Бачуриным Виктор Томенко посетил цеха Яровской ТЭЦ, где обсудил вопросы текущей деятельности с руководителем МУП «ЯТЭК» Сергеем Белоуско. На встрече с активом Ярового Виктор Томенко предложил обсудить задачи текущей деятельности органов власти в связи с тем, что глава города Виталий Самобочий временно отстранён от должности как подозреваемый по уголовному делу.

Какой-то конкретики по итогам рабочей поездки не сообщается.

Напомним, в алтайском городе-курорте Яровое нерабочая неделя (начало ноября 2021 года) вышла очень холодной. Дело в том, что 1 ноября на муниципальной котельной по причине зашлакованости вышли из строя несколько котлов. Температуру теплоносителя восстановили только к 8 ноября. За всё это вовремя от правительства Алтайского края поступило лишь несколько тепловых пушек, которые к 7 ноября лишь доставили, чтобы распределить по соцучреждениям. На следующий день губернатор Алтайского края раскритиковал власти города Ярового за безответственное отношение к организации отопительного сезона.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Читайте также: Алтайский губернатор Виктор Томенко отправился в замерзающее Яровое

Самому губернатору тоже досталось: президент России Владимир Путин в ходе недавний большой пресс-конференции был весьма удивлён тем обстоятельством, что в Алтайском крае существуют проблемы с подготовкой к отопительному сезону и закупкой угля.

Читайте также: Алтайский губернатор спустя неделю дал нагоняй за замерзающее Яровое

Читайте также: Алтайский край пожаловался Путину на высокие цены на уголь