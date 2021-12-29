Уфа, , 10:58 — REGNUM Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы в Уфе намерены построить в 2023 году. Об этом 29 декабря сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

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Хабиров отметил, что жители очень ждут это медучреждение, в котором будут делать уникальные операции.

«А те, кто виноват в том, что начало стройки затянулось, как говорится, в аду будут гореть. Для того, чтобы выйти на стройплощадку, нужно пройти определённые конкурсные процедуры. Мы должны были приступить к возведению центра ещё год и четыре месяца назад. Но некоторые так пытались туда попасть, что всё это время мы вели с ними настоящую борьбу. И вот теперь определились с подрядчиком и начали работы», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники министерства здравоохранения Башкирии совместно с Башгосмедуниверситетом начали подбор и подготовку специалистов, которые будут работать в данном центре.

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