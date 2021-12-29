Нарьян-Мар, , 10:52 — REGNUM Госпрограммой Ненецкого автономного округа предусмотрены субсидии на установку надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны, умерших или погибших до 12 июня 1990 года, а также на могилах ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, захороненных на территории НАО. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков.

Братская могила Марина Каширская © ИА REGNUM

По его словам, в НАО существует одно воинское захоронение — братская могила солдат, погибших во время Великой Отечественной войны 1941−1945 г.г. Благоустройство и содержание захоронения осуществляет город Нарьян-Мар. Всего на территории региона установлены 37 памятников и обелисков землякам-участникам Великой Отечественной войны. Они находятся в ведении муниципалитетов, а средства на их содержание выделяются из местных бюджетов, уточнил Масюков.