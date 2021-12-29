Лос-Анджелес, США, 29 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Nhl.com «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Джонатан Маршессо, ещё по шайбе забросили Райлли Смит, Киган Колесар, Чандлер Стивенсон и Маттиас Янмарк.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились форварды Адриан Кемпе, Тревор Мур и Алекс Иафалло.

На сегодняшний день «Вегас» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 42 очка. «Лос-Анджелес» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 33 очками.

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