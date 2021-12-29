* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 29 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Днём 25 декабря 450 миллионов афгани были похищены по пути в Мазари-Шариф во время перевозки для сдачи на хранение в филиал Центрального банка. Информированный источник в Самангане сообщил средствам массовой информации, что деньги были получены от добычи на угольных шахтах и путём поборов с местных торговцев в течение последних четырех месяцев и должны были быть перевезены в Мазари-Шариф и депонированы в филиале Центрального банка. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

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«Деньги перевозились в охраняемом автомобиле, но по дороге в уезде Шульгара на них напали вооруженные люди, — добавил собеседник. — Автомобиль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был подожжен, двое охранников, отвечавших за доставку денег в Мазари-Шариф, были убиты».

Житель города Шульгара подтвердил гибель двух человек на дороге, ведущей в Мазари-Шариф, и сказал: «Позже выяснилось, что два человека были убиты на дороге, один из них — учитель, а другой — член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источнику, одним из убитых был человек по имени Рахматулла Равнак, учитель из города Дарайе-Суф, а другой, Талха, был членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что до сих пор не обнаружено никакой связи между этими двумя мужчинами и похищением денег, предположительно это может быть инсценировкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Нападавшие на машину, перевозившую деньги, еще не идентифицированы и, вероятно, являются членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку полевые командиры время от времени вступают в столкновения из-за интересов, имущества и оборудования, оставшихся от предыдущего правительства», — сказал он.

Один из командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Самангане маулави Амрулла Мохаджер подтвердил «8 Собх», что два члена движения были убиты в ходе нападения в Шульгаре по пути в Мазари-Шариф, но не прокомментировал судьбу 450 миллионов афгани.

Между тем, другой источник сообщает, что 450 миллионов афгани были украдены маулави Силабом, начальником рудников Самангана, и что нападение на машину, в которой перевозились деньги, было его постановкой.

По его словам, маулави Силаб должен был передать деньги представителям «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мазари-Шарифе, но, в сговоре с несколькими высокопоставленными командирами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мазари-Шарифе и Самангане они присвоили эти деньги.

Недавно представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что интерес движения к афганским шахтам, торговым портам, государственным рынкам и учреждениям возрос.

По словам Инамуллы Самангани, заместителя пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), государственные доходы за четыре месяца были беспрецедентными за последние 20 лет.

Инамулла Самангани утверждает, что бывшее афганское правительство не было прозрачным в сборе доходов и прибылей из-за широко распространенной коррупции на всех уровнях, но действия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) довольно прозрачны.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали исчезновение 450 миллионов афгани и не ответили местным СМИ.