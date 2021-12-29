Москва, , 10:49 — REGNUM Предложение снизить допустимый промилле алкоголя в крови водителя, а также снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч оценивают критически в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Дорожные знаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В России самая большая доля — больше трети ДТП — связана с неудовлетворительными дорожными условиями. В 2020 году в таких авариях погибло почти 5 тыс. человек. К сожалению, на эту статистику в правительстве не реагируют. Вместо этого в очередной раз на свет божий извлекли идеи, которые многократно обсуждались и признавались бессмысленными и вредными, так как кроме разгула коррупции на дорогах они ничего не принесут», — возмущен лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

В России каждый месяц водителям только с помощью камер видеофиксации выписывают больше десяти миллионов штрафов, отметил парламентарий.

«Понятно, что с водителя спрос в первую очередь. Но назовите хоть одного чиновника, кто хоть как-то ответил за одну из 48 879 аварий, случившихся в 2020 году в условиях безобразного состояния наших дорог, которыми, кстати, в правительстве ведает г-н Хуснуллин. Именно здесь главный резерв повышения безопасности движения, а не в том, чтобы кошмарить водителей, придумывая, как им ещё больше усложнить жизнь», — уверен Миронов.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/час.

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