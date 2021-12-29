Нарьян-Мар, 29 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе отдельных льгот или помощи по погребению малоимущим не предусмотрено. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков. Погребение одиноких пожилых людей, не имеющих родственников, осуществляется специализированной службой в соответствии с гарантированным перечнем услуг.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гробы

Павел Масюков отметил, что гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» предусмотрена единовременная выплата на погребение. Гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Заполярного района» предусмотрена льгота на оплату услуг по погребению, изготовлению и установке памятника (надгробия), а также оплата поминальных обедов в день похорон. На кладбищах региона официальные некрополи отсутствуют.

Жителям НАО, осуществляющим погребение умершего, дается выбор получить услуги по погребению согласно перечня на безвозмездной основе либо осуществить погребение за деньги с помощью специализированной службы, занимающейся ритуальными услугами. Специализированным службам по ритуальным услугам, из местных бюджетов частично возмещаются затраты на погребение, уточнил Масюков.