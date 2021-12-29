Москва, , 10:47 — REGNUM АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») стало лауреатом премии «Партнер года ОАО «РЖД». Премия присуждена в номинации «Партнер года — грузоотправитель химической отрасли». Её вручение состоялось на брифинге, посвященном подведению итогов года.

Группа «ФосАгро» — давний и надежный партнер «Российских железных дорог». Компания пользуется большим набором цифровых возможностей взаимодействия с РЖД и выступает ключевым клиентом Октябрьской и Северной железных дорог.

«Сотрудничество Группы «ФосАгро» и РЖД на протяжении многих лет носит стратегический и взаимовыгодный характер. Большая часть наших грузов перевозится по железной дороге, грузооборот постоянно увеличивается. И поэтому много внимания нами уделяется обеспечению надежной и бесперебойной перевозки сырья и готовой продукции, развитию железнодорожной инфраструктуры в рамках договоренностей с РЖД», — говорит директор по логистике АО «Апатит» Андрей Шепель.

Группа «ФосАгро» показывает стабильный прирост объемов погрузки и реализует проекты реконструкции железнодорожной инфраструктуры. На Череповецком комплексе АО «Апатит» завершен масштабный проект по развитию ж/д инфраструктуры — реконструкция ж/д узла «Криолит». Это позволило увеличить мощности железнодорожной инфраструктуры Череповецкого комплекса по грузообороту более, чем на треть — до 16,5 млн тонн в год. Комплекс получил уникальное логистическое преимущество — выход к двум железнодорожным магистралям — Октябрьской и Северной. Торжественный старт движению через станцию «Криолит» дал заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

В 2019 году ОАО «РЖД» и АО «Апатит» в ходе международного транспортно-логистического форума PRO//Движение в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве. Оно нацелено на установление долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия между компаниями в сфере организации и обеспечения железнодорожных перевозок продукции компании.

Группа «ФосАгро» в рамках реализации долгосрочной стратегии развития до 2025 г. планирует увеличить выпуск удобрений и их перевозку железнодорожным транспортом, а «РЖД» берется обеспечить их надежную и бесперебойную перевозку в согласованных объемах и установленном порядке, с применением гибкой тарифной политики. В этом году ожидаемый грузооборот по Группе составит 37,8 млн тонн, из них доля Череповецкого комплекса — 15 млн тонн, Кировского филиала — 13 млн тонн, Балаковского — 7 млн тонн и Волховского филиала АО «Апатит» — 2,8 млн тонн.

По сравнению с 2020-м, рост объемов перевозки продукции и сырья по Группе «ФосАгро» составил 5%.

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