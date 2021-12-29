Москва, , 10:47 — REGNUM Нефть 28 декабря попыталась продолжить подъем и передвинула одномесячные максимумы до зоны $79,50 за баррель, которая оказала сопротивление покупателям и вернула Brent под отметку $79, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 29 декабря, котировки остаются под этим уровнем, торгуясь без четко заданного вектора движения. После отката от новых максимумов нефть стабилизировалась и сохраняет равновесие на тонких предпраздничных торгах.

Котировки остаются на высоких уровнях, завершая год неподалеку от психологического уровня $80, несмотря на ожидания профицита предложения в I квартале 2022 года.

Кроме того, есть угроза введения ограничений из-за «Омикрона» в январе, но в последние дни года трейдеры не включают эти факторы в свои торговые решения, что помогает Brent удерживаться на плаву.

Небольшую поддержку рынку оказала отраслевая статистика, которая показала накануне, что на прошлой неделе запасы сырой нефти упали на 3,1 млн баррелей, лишь немного не дотянув до прогноза.

При этом запасы бензина и дистиллятов сократились на 0,3 млн и 0,7 млн баррелей. В целом отчет API выглядит весьма позитивно, но ввиду тонкого рынка не вызвал заметной реакции игроков.

Теперь внимание переключается на официальные данные от минэнерго США, которые приободрят Brent, если отразит сокращение добычи.

В краткосрочной перспективе теоретически цены могут предпринять новую попытку пробоя уровня $79, однако учитывая отсутствие выраженного спроса на риск, у быков, вероятно, не хватит стимула, чтобы поднять фьючерсы к новым максимумам», — считает эксперт.

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