Сан-Хосе, США, , 10:44 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 8:7.

Александр Барабанов в составе сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе «Сан-Хосе» российский нападающий Александр Барабанов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Ник Бонино, Радим Шимек, Джеффри Вьель, Тимо Майер, Томаш Гертл и Логан Кутюр.

В составе «Аризоны» по дублю оформили нападающие Лоусон Круз и Янис Мозер. Также точными бросками отметились Клейтон Келлер, Шейн Гостисбер и Эндрю Лэдд.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сан-Хосе». Решающий бросок исполнил Логан Кутюр.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 33 очка. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 15 очками.

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