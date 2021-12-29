Кострома, , 11:46 — REGNUM С костромского «безмасочника» не стали взыскивать штраф по причине его смерти от коронавируса. Об этом сообщает Свердловский районный суд.

Маска © Наталья Диева

С заявлением о прекращении производства по делу в суд обратился пристав. В декабре 2020 года гражданина привлекли к административной ответственности. За отсутствие маски в общественном месте он должен был заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.

Взыскать средства с костромича не успели, так как в октябре 2021 года он скончался. По информации ЗАГСа, смерть наступила вследствие поражения лёгких, вызванного вирусом COVID-19. По данным федерального оперштаба на 29 декабря за весь период пандемии от коронавируса в Костромской области скончалось 1103 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области безмасочник напал на полицейского

Читайте развитие сюжета: Опубликован график работы костромских пунктов вакцинации в праздники