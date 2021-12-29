Кетовский район, Курганская область, , 10:42 — REGNUM В Курганской области мать погибшего ребёнка получит компенсацию морального вреда за погибшего под поездом ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

РЖД Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Судом установлено, что в апреле 2021 года на станции Малиновка Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом сбит несовершеннолетний, который возвращался из школы домой.

С целью защиты прав матери, малолетних сестер и брата погибшего в Кетовский районный суд прокуратурой было направлено исковое заявление о взыскании с ОАО «РЖД» морального вреда, нанесённого семье погибшего. Суд требования прокуратуры удовлетворил на сумму 750 тыс рублей.