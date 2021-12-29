Нарьян-Мар, , 10:42 — REGNUM В Ненецком автономном округе при сохранении существующих темпов погребения свободных мест под захоронения в городе Нарьян-Маре хватит до второго полугодия 2023 года. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков.

Кладбище Виктория Ивановская © ИА REGNUM

По его словам, на территории НАО расположено 70 кладбищ, захоронения осуществляются на 58 из них, 11 кладбищ закрыты. Все они соответствуют санитарным нормам. Крематориев в НАО нет. Также на территории НАО нет участков кладбищ в ведении русской православной церкви, мусульманские и иудейские кладбища или подобные участки отсутствуют.

Средняя стоимость услуг по погребению в регионе составляет 25 478 рублей, уточнил Масюков.