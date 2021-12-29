Нарьян-Мар, 29 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе при сохранении существующих темпов погребения свободных мест под захоронения в городе Нарьян-Маре хватит до второго полугодия 2023 года. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Кладбище

По его словам, на территории НАО расположено 70 кладбищ, захоронения осуществляются на 58 из них, 11 кладбищ закрыты. Все они соответствуют санитарным нормам. Крематориев в НАО нет. Также на территории НАО нет участков кладбищ в ведении русской православной церкви, мусульманские и иудейские кладбища или подобные участки отсутствуют.

Средняя стоимость услуг по погребению в регионе составляет 25 478 рублей, уточнил Масюков.