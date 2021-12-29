Ульяновск, , 10:41 — REGNUM В Ульяновской области подвели предварительные итоги работы по повышению заработной платы на коммерческих предприятиях и организациях. В результате достигнутых соглашений в 2022 году ожидается увеличение фонда оплаты труда на 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

При подведении итогов года глава региона Алексей Русских, по поручению которых проводится работа с предприятиями и организациями по повышению оплаты труда, констатировал, что «результаты уже есть», в регионе «вышли на устойчивую положительную динамику».

«С работодателями области заключено почти 1800 соглашений, повышение заработной платы ожидает более 60 тыс. человек. Это только первый шаг масштабной системной работы всех участников процесса», — подчеркнул Алексей Русских.

По предварительным данным, при реализации работодателями своих намерений по повышению заработных плат в 2022 году фонд оплаты труда в Ульяновской области вырастет дополнительно на 2 млрд рублей, а налоговые отчисления — на 278,3 млн рублей.

Всего в октябре — декабре органы власти заключили 1797 соглашений о повышении зарплат сотрудникам организаций коммерческого сектора, из них большинство — промышленные, жилищно-коммунальные, аграрные предприятия, строительные и дорожные компании. Всего соглашениями охвачено 11,3% от жителей Ульяновской области, занятых в региональной экономике.

Среди муниципальных образований лидерами по числу достигнутых соглашений являются Ульяновск (заключено 177 соглашений), Димитровград (92), Сурский (91), Ульяновский (91) и Барышский (72) районы.

Заместитель министра экономического развития Ульяновской области Сергей Прозоров доложил на заседании, что по итогам 11 месяцев рост НДФЛ составил 13%. Более чем на 15% выросла зарплата в таких сферах деятельности, как общепит, торговля, производство одежды, транспортных средств, полиграфия, гостиничный бизнес, бумажное производство, текстильное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области в 2021 году произвели продукции на 33 млрд рублей, что составляет 26% от общего объёма отгруженной продукции промышленных предприятий региона. В оборонном комплексе трудятся более 21 тыс. человек, или 49% от среднесписочной численности всех промышленных предприятий области.

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